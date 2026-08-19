أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها خطوة أساسية نحو دعم المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبحسب بيان رسمي صدر، اليوم (الأربعاء) عن الرئاسة المصرية جدد السيسي كذلك تأكيد دعم بلاده الثابت لأمن ليبيا واستقرارها، إلى جانب مساندة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

واستقبل السيسي، اليوم، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، والتطورات المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، إلى جانب فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، الفريق أول خالد حفتر، ورئيس صندوق إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، إلى جانب رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد.

السيسي يرحب بزيارة حفتر

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي رحب بزيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وليبيا.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في دعم التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة.

مصر تتمسك بوحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها

وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي جدد خلال اللقاء التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه ليبيا، والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية.

السيسي: حريصون على أمن ليبيا وتنميتها

وأكد السيسي حرص مصر على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية والازدهار في ليبيا، مع التشديد على ضرورة ضمان وحدة الأراضي الليبية وسلامتها.

كما تناول اللقاء فرص التعاون المشترك بين مصر وليبيا، بما يعزز الشراكة القائمة بين البلدين ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المجالات المختلفة.

خليفة حفتر يثمن دور مصر

من جانبه، أعرب المشير خليفة حفتر عن اعتزازه بزيارة مصر، مثمنًا الجهود التي تبذلها القاهرة لدعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، وفي ليبيا على وجه الخصوص.

وأكد حفتر دعمه للمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تجاوز التحديات التي تواجه البلاد.

تنسيق مصري ليبي لمواجهة التحديات

وأشار القائد العام للجيش الوطني الليبي إلى حرصه على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن مختلف التحديات المشتركة، بما يدعم أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

كما أكد تطلعه إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في ليبيا، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة الليبية.