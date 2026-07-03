شقيقة رونالدو: استعدوا لوداع «الدون» بعد كأس العالم

أكدت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن قائد النصر سيعتزل اللعب دولياً عقب نهاية مشاركته مع «برازيل أوروبا» في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب البرتغال مواجهة مصيرية أمام كرواتيا، اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات دور الـ32 من مونديال 2026.

«الرقصة الأخيرة» للدون

وقالت كاتيا في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «وفقاً للمعلوماتي، يمكنكم توديع رونالدو، لكن ليس نهائياً، أتحدث عن المنتخب البرتغالي».

وأضافت: «الأشخاص الأذكياء، وكل من يحب كرة القدم، لا بد أن يحبوا رونالدو، من لا يحبه هو الخاسر، لقد فرض هيمنته على كرة القدم لأكثر من 20 عاماً، انظروا إلى المكانة التي وصلت إليها عائلة أفيرو، وانظروا إلى الظروف التي خرجنا منها، وانظروا إلى المعاناة التي عاشتها والدتي، هل تظنون أن الانتقادات ستؤثر في سعادتنا؟ أبداً!».

وتابعت: «الأهم هو الاستمتاع بكل هذه السنوات التي عشناها معه، أشعر بفخر لا يوصف، كنت معه في مونديال قطر، وأنا هنا أيضاً في مونديال 2026، إنه مصدر فخر كبير لنا، لدي ثقة كبيرة، وأؤمن أننا سنبتسم في النهاية، كريستيانو واثق من نفسه، وهو أقل توتراً منا، شعرت بطاقة إيجابية وثقة كبيرة، وهذا يمنحنا نحن الجماهير شعوراً بالطمأنينة، يمكننا الوثوق به، وإذا واجهنا إسبانيا في دور الـ16، فيتعين علينا أن نكون مستعدين».

مسيرة أسطورية.. وأمنية أخيرة

وخاض رونالدو 232 مباراة مع المنتخب البرتغالي الأول (بما في ذلك مباراته اليوم أمام كرواتيا)، ويأمل أن تبتسم له الساحرة المستديرة بتحقيق لقب كأس العالم 2026 في ظهوره السادس بالمونديال.

وخلال مسيرته الدولية، سجل رونالدو 145 هدفاً ليتصدر قائمة هدافي منتخب بلاده عبر التاريخ، كما توج مع «برازيل أوروبا» بثلاثة ألقاب، هي لقبان في دوري الأمم الأوروبية، ولقب كأس أمم أوروبا 2016.