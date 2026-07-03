شن نجم منتخب السنغال باب غاي هجوماً عنيفاً على الجهاز الفني لمنتخب بلاده بقيادة باب ثياو، بعد خروج المنتخب من بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32، على يد بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب غاي عبر حسابه على «إنستغرام»: «سأعود لاحقاً لأتحدث إليكم بشأن الإقصاء، لكنني أعلن اليوم أنه طالما ظل هذا الجهاز الفني في منصبه، فسأتوقف عن تمثيل المنتخب».

وكان المنتخب السنغالي قريباً من التأهل إلى الدور ثمن النهائي، لكنه أهدر الفوز في الدقائق الأخيرة. وظل المنتخب متقدماً بهدفين دون رد حتى الدقيقة 86، بتوقيع حبيب ديارا وإسماعيلا سار، لكن المنتخب البلجيكي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس. وخطف منتخب بلجيكا هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، من ركلة جزاء نفذها تيليمانس في الدقيقة 120+5.

وأصبح المنتخب السنغالي أول منتخب في تاريخ كأس العالم يودع الأدوار الإقصائية بعدما كان متقدماً بفارق هدفين قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.