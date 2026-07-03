نجح منتخب إسبانيا في حجز مقعده بدور ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب النمسا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32.



وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 36، قبل أن يعزز بيدرو بورو التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم عاد أويارزابال ليختتم الثلاثية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.



وفرض المنتخب الإسباني أفضليته على مجريات اللقاء، ليحسم بطاقة التأهل عن جدارة، فيما ودع المنتخب النمساوي البطولة بعد فشله في مجاراة الماتادور.



وبهذا الانتصار، يواصل منتخب إسبانيا مشواره في المونديال، منتظرًا الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور ثمن النهائي، مواصلًا سعيه نحو المنافسة على اللقب العالمي.