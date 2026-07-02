رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة قدرها 13 ضعفاً في المنشورات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة إلى المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، مقارنة بالنسخة التي أقيمت قبل أربع سنوات في قطر.



وقد حمى نظام حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابع لفيفا اللاعبين من 89 ألف منشور تم التحقق من تواجد تعليقات مسيئة بها خلال الدور الأول من البطولة، وفي المرحلة نفسها من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، تم رصد 6700 منشور، وفقا لموقع الاتحاد الدولي.



وحتى مع الأخذ في الاعتبار مشاركة 48 منتخبا في البطولة هذا العام مقارنة بـ32 فريقا بمونديال قطر عام 2022، فإن الإحصائيات لا تزال مثيرة للقلق، حيث أوضح فيفا أنه نتيجة لرصد 89 ألف منشور، تم تحويل نحو 1000 حساب لمزيد من التحقيقات.



وأشار الفيفا إلى أن 11% من المنشورات المسيئة البالغ عددها 89 ألف منشور كانت ذات دوافع عنصرية، فيما رصد نظام الذكاء الاصطناعي 225 ألف تعليق للمراجعة البشرية، منها 89 ألف تعليق تم وصفها بأنها مسيئة.



كما يجمع نظام إدارة المحتوى الأدلة اللازمة لإنفاذ القانون، بينما ذكر فيفا أنه تم رصد أكثر من 100 حالة تستوفي المعايير القانونية لإعداد ملفات قضايا ضدها بدءا من دور المجموعات في المونديال الحالي.



وكشف فيفا أنه تم إخفاء أكثر من مليوني تعليق خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، بزيادة قدرها 400% مقارنة بالفترة نفسها من مونديال قطر.



يشار إلى أنه يتوفر نظام إدارة المحتوى لجميع الفرق واللاعبين والمدربين والحكام في البطولة، لحمايتهم ومتابعيهم من المحتوى التمييزي والمسيء.