واصل جوليان كينيونيس تألقه اللافت في كأس العالم 2026، بعدما رفع مساهماته التهديفية إلى 4 أهداف (تسجيلًا وصناعة)، ليحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق للكرة المكسيكية في النسخ الحديثة من المونديال.



وبات كينيونيس أكثر لاعب مكسيكي مساهمةً بالأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ عام 1966، معادلًا الرقم التاريخي الذي حققه الأسطورة لويس هيرنانديز في مونديال 1998، وفقًا لإحصائيات «أوبتا».



ويؤكد هذا الرقم القيمة الكبيرة التي قدمها مهاجم المنتخب المكسيكي خلال البطولة، بعدما لعب دورًا محوريًا في النتائج الإيجابية لمنتخب بلاده، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، ليصبح أحد أبرز نجوم المونديال الحالي.



ومع استمرار مشوار المكسيك في البطولة، يملك كينيونيس فرصة ذهبية للانفراد بالرقم القياسي، وتسجيل اسمه كأكثر لاعب مكسيكي مساهمةً بالأهداف في نسخة واحدة من تاريخ كأس العالم.