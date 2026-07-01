واصل المنتخب الفرنسي تعزيز مكانته بين كبار منتخبات العالم، بعدما دوّن اسمه في سجلات تاريخ المونديال بإنجاز غير مسبوق، ليصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم ينجح في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال خمس مباريات متتالية.



وبدأت السلسلة في نهائي كأس العالم 2022، عندما انتهت المواجهة أمام الأرجنتين بالتعادل (3-3) بعد الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يُحسم اللقب بركلات الترجيح. واستمرت السلسلة في النسخة الحالية من البطولة، بعدما افتتح المنتخب الفرنسي مشواره بالفوز على السنغال بنتيجة (3-1)، ثم تغلب على العراق بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على النرويج بنتيجة (4-1)، ويواصل تألقه في دور الـ32 بفوزه على السويد بثلاثية دون رد.



ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الفرنسي، الذي يواصل تقديم عروض مميزة منذ انطلاق البطولة، مع امتلاكه حلولًا هجومية متنوعة وفعالية عالية أمام المرمى، انعكست على نتائجه وأرقامه القياسية.



ويأتي هذا الإنجاز ليعزز طموحات «الديوك» في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة، بعدما فرض المنتخب نفسه كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، مستندًا إلى أداء جماعي متوازن وهجوم يُعد الأقوى في البطولة حتى الآن.