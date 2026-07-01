واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للأدوار الإقصائية في المونديال برصيد 9 أهداف، متجاوزاً الأسطورة البرازيلية رونالدو «الظاهرة» الذي سجل 8 أهداف في الأدوار الإقصائية.



وجاء الرقم التاريخي لمبابي بعد هدفه في مواجهة فرنسا ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أعظم لاعبي البطولة عبر التاريخ، رغم أنه لا يزال في سنواته الكروية الذهبية.



ويؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي قدرة قائد المنتخب الفرنسي على التألق في المباريات الحاسمة، إذ اعتاد هز الشباك في الأدوار الإقصائية منذ مونديال 2018، قبل أن يواصل تألقه في نسختي 2022 و2026، ليصبح صاحب الرقم القياسي الجديد في تاريخ البطولة، متفوقاً على أحد أبرز أساطير اللعبة، رونالدو البرازيلي.