واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تأكيد مكانته كواحد من أخطر المهاجمين في العالم، بعدما رفع رصيده إلى 60 هدفاً دولياً وهو لا يزال في سن الـ25، محققاً هذا الرقم المذهل خلال 52 مباراة فقط بقميص منتخب النرويج، في معدل تهديفي استثنائي يتجاوز عدد المباريات التي خاضها.



ولم يكتفِ هالاند بذلك، بل واصل هوايته المفضلة في هز الشباك، بعدما سجل في كل مباراة من آخر 13 مواجهة رسمية مع منتخب بلاده، بإجمالي 25 هدفاً خلال هذه السلسلة، في رقم يعكس استمراريته المذهلة أمام المرمى.



كما دوّن مهاجم النرويج اسمه في سجلات كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يسجل خمسة أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة خلال مشاركته الأولى، منذ الإنجليزي هاري كين في مونديال 2018.



ويعيش هالاند واحدة من أفضل فتراته الكروية، إذ يقود منتخب النرويج بثبات في مونديال 2026، ويؤكد مباراة بعد أخرى أنه أحد أبرز المرشحين لقيادة منتخب بلاده نحو إنجاز تاريخي، مستنداً إلى أرقام تهديفية استثنائية يصعب مجاراتها على مستوى كرة القدم الدولية.