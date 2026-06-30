أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم (الثلاثاء)، رحيل أربعة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء عقودهم، وعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

ووجه إنتر ميلان الشكر إلى الحارس السويسري يان سومر، وثنائي قلب الدفاع ستيفان دي فري وفرانشيسكو أتشيربي، إضافة إلى الظهير الأيمن ماتيو دارميان.

إنتر يوفر نحو 20 مليون يورو

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، سيوفر رحيل اللاعبين الأربعة نحو 20 مليون يورو، تشمل انخفاض فاتورة الرواتب وتكاليف العقود، استعداداً لإعادة هيكلة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

بديل سومر

وأشار التقرير إلى أن الإسباني جوسيب مارتينيز سيكون الحارس الأساسي لإنتر ميلان في الموسم القادم، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من جنوى قبل موسمين تمهيداً لتولي هذا الدور.

وفي الوقت ذاته، تبحث إدارة إنتر ميلان عن حارس مرمى احتياطي، ويُعد حارس لاتسيو إيفان بروفيديل أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة بطل إيطاليا.

بطل إيطاليا يستعد للموسم الجديد

وكان إنتر ميلان قد تُوج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي (2025-2026) للمرة الـ21 في تاريخه، كما حصد لقب كأس إيطاليا للمرة العاشرة.