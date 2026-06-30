واصل ياسين بونو ترسيخ مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ كأس العالم، بعدما قاد منتخب المغرب إلى التأهل لدور الـ16 على حساب هولندا بركلات الترجيح، في ليلة جديدة أكد خلالها أنه رجل المواعيد الكبرى.



ولم يكتفِ بونو بقيادة «أسود الأطلس» إلى العبور، بل سجل رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبح أول حارس مرمى في تاريخ كأس العالم يفشل المنافسون في تسجيل 6 ركلات ترجيحية أمامه، متجاوزًا جميع الحراس الذين سبقوه في البطولة.



وجاءت الركلات الست المهدرة بواقع ثلاث ركلات أمام إسبانيا في مونديال 2022، وثلاث أخرى أمام هولندا في نسخة 2026، ليؤكد الحارس المغربي تفوقه الاستثنائي في أصعب لحظات المباريات.



وبهذا الإنجاز، انفرد بونو بصدارة قائمة أكثر الحراس الذين أضاع المنافسون أمامهم ركلات ترجيحية في تاريخ كأس العالم، متقدمًا على الأرجنتيني سيرجيو جويكوتشيا، والبرازيلي كلاوديو تافاريل، والكرواتيين دانييل سوباشيتش ودومينيك ليفاكوفيتش، الذين توقف رصيد كل منهم عند خمس ركلات.



وبات بونو أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للكرة المغربية، بعدما واصل كتابة التاريخ بأرقامه وإنجازاته، مؤكدًا أن ركلات الترجيح تحولت بوجوده إلى سلاح يمنح المغرب أفضلية وثقة في أصعب لحظات البطولة.