انتهت مسيرة الحارس المخضرم مانويل نوير مع منتخب ألمانيا، عقب وداع «المانشافت» بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32 على يد باراغواي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، مساء أمس.

ركلة «كانلي» تنهي الحلم

وسدد خوسيه كانالي ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح منتخب باراغواي غير المرشح فوزاً تاريخياً ويشعل احتفالات صاخبة، وسط حسرة ألمانية بضياع حلم التتويج اللقب.

وكان حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير قد عاد من الاعتزال الدولي للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 بضغط من المدرب يوليان ناغلسمان، لكن مشوار منتخب بلاده في البطولة انتهى مبكراً، ليعود إلى الاعتزال مجدداً.

اعتزال ثانٍ

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «مانويل نوير يودّع ألمانيا وكرة القدم الدولية، كان هذا آخر ظهور له في بطولة كبرى مع المنتخب الألماني».

رقم قياسي في ليلة الوداع

وبحسب شبكة «أوبتا»، خاض مانويل نوير مباراته الـ23 أساسياً في كأس العالم، ليتجاوز لوثار ماتيوس وميروسلاف كلوزه، ولكل منهما 22 مباراة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً مع منتخب ألمانيا.