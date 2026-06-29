استراحة الترطيب.. نافذة إعلانية تضخُّ أكثر من 250 مليون دولار في خزائن المونديال

لم تعد استراحة الترطيب في كأس العالم 2026 مجرد إجراء وقائي لحماية اللاعبين من الإجهاد الحراري، بل تحولت إلى واحدة من أكبر الفرص التجارية في تاريخ البطولة، بعدما فتحت نافذة إعلانية جديدة داخل زمن المباراة، لتمنح شبكات البث والرعاة مصدرًا غير مسبوق للعوائد المالية.

ماكينة أرباح بمئات الملايين



ومع اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استراحة إلزامية لمدة ثلاث دقائق في كل شوط من جميع مباريات البطولة، أصبحت القنوات الناقلة تمتلك مساحة إعلانية ثابتة في منتصف كل شوط؛ وهي سابقة في تاريخ كأس العالم، بعدما كانت المباراة تُلعب دون أي فواصل إعلانية خلال الشوطين.

وتُقدر التقارير الإعلامية أن الإعلانات المخصصة لاستراحات الترطيب ستدرُّ أكثر من 250 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وحدها، في ظل ارتفاع أسعار الإعلانات خلال مباريات المونديال، إذ تتراوح قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية بين 200 و300 ألف دولار، بينما تصل إلى نحو 750 ألف دولار خلال مباريات المنتخب الأمريكي والأدوار الإقصائية.

ومع إقامة 104 مباريات في النسخة الحالية، تتحول الدقائق الست المخصصة لاستراحتي الترطيب في كل مباراة إلى أكثر من عشر ساعات من المساحات الإعلانية الإضافية، ما يمنح شركات البث فرصة لتعظيم عوائدها وتعويض جزء كبير من تكلفة حقوق النقل، فيما يرجح خبراء أن تقترب الإيرادات العالمية لهذه الفواصل من مليار دولار عند احتساب مختلف الأسواق.

فوائد تتجاوز الجانب المالي



ورغم هيمنة البُعد الاقتصادي، فإن استراحة الترطيب حملت فوائد فنية واضحة داخل المستطيل الأخضر، بعدما منحت المدربين فرصة لإعادة تنظيم خطوط فرقهم، وتصحيح الأخطاء، وتعديل النهج التكتيكي أثناء سير المباراة، وهو ما انعكس على أداء عدد من المنتخبات التي نجحت في تغيير مجريات اللقاء عقب العودة من التوقف.

كما أظهرت مؤشرات فنية ارتفاعًا في معدلات التسديد وصناعة الفرص بعد انتهاء فترات التوقف، نتيجة استغلال الأجهزة الفنية للدقائق الثلاث في توجيه اللاعبين وإعادة ضبط الإيقاع، لتتحول استراحة الترطيب إلى ما يشبه (الوقت المستقطع) المعروف في الرياضات الأمريكية.

جدل مستمر حول القرار



في المقابل، أثار القرار موجة واسعة من الانتقادات، إذ رأى عدد من اللاعبين والمدربين أن فرض الاستراحة في جميع المباريات، حتى داخل الملاعب المكيفة أو في الأجواء المعتدلة، يمنحها طابعًا تجاريًا أكثر من كونه ضرورة صحية، فضلًا عن تأثيرها في إيقاع المباراة والزخم التنافسي.

وبين مبررات حماية اللاعبين، والمكاسب التكتيكية للمدربين، والعوائد الاقتصادية الضخمة، تبدو الحقيقة الأبرز أن استراحة الترطيب لم تعد مجرد دقائق لشرب الماء، بل تحولت إلى أحد أكثر الأصول الاستثمارية قيمة في كأس العالم 2026، لتؤكد أن كل دقيقة في كرة القدم الحديثة أصبحت تحمل قيمة تجارية بملايين الدولارات.