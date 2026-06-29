يدخل قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك مواجهة المغرب في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وهو يحمل رقماً فريداً يعكس استمراريته وجاهزيته البدنية طوال الموسم.



وبحسب إحصاء نشره موقع «Squawka»، يُعد فان دايك اللاعب الوحيد من بين جميع لاعبي أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، باستثناء حراس المرمى، الذي خاض جميع دقائق مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2026، إلى جانب مشاركته في كل دقيقة مع ناديه خلال منافسات الدوري في موسم 2025-2026.



ويبرز هذا الرقم مدى الثقة التي يحظى بها مدافع ليفربول، وقدرته على الحفاظ على مستواه البدني والفني دون غياب أو تدوير، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الهولندي.



ولم يقتصر تأثير فان دايك على المهمات الدفاعية، إذ ساهم أيضاً هجومياً خلال المونديال الحالي، بعدما سجل هدفاً في شباك اليابان، كما صنع هدفاً آخر خلال مواجهة تونس، ليؤكد قيمته الكبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي في الأدوار الإقصائية.