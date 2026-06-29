كشفت الإحصاءات المسجلة في كأس العالم 2026 ارتفاع المعدلات الانضباطية مع تقدم البطولة، بعدما سجل قضاة الملاعب 1604 مخالفات خلال المباريات، بمتوسط بلغ 22.3 مخالفة في المباراة الواحدة.



وتصدر منتخب هايتي قائمة المنتخبات الأكثر ارتكاباً للأخطاء، بعدما ارتكب لاعبوه 55 مخالفة، ليكون أكثر المنتخبات مخالفة لقوانين اللعب حتى هذه المرحلة من البطولة.



وعلى صعيد البطاقات، أشهر الحكام 180 بطاقة صفراء بمعدل 2.5 بطاقة في المباراة، فيما جاءت الباراغواي في صدارة المنتخبات الأكثر حصولًا على الإنذارات بـ8 بطاقات صفراء.



كما شهدت البطولة إشهار 10 بطاقات حمراء حتى الآن، وكان منتخب جنوب أفريقيا الوحيد الذي تلقى بطاقتين حمراوين، ليصبح أكثر المنتخبات تعرضًا لحالات الطرد في النسخة الحالية من المونديال.



وتعكس هذه الأرقام ارتفاع الندية والقوة البدنية في مباريات كأس العالم 2026، مع احتدام المنافسة وسعي المنتخبات لحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية، وهو ما انعكس على عدد المخالفات والبطاقات التي أشهرها الحكام منذ انطلاق البطولة.