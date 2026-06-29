أكد لـ«عكاظ» رئيس النادي الأهلي الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم السابق عبدالإله مؤمنة أن استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل تستوجب اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد، مشيرًا إلى أن قبول الاستقالة يتم من خلال اجتماع الجمعية العمومية.



وأوضح مؤمنة لـ«عكاظ» أن المرحلة الانتقالية بعد الاستقالة تُدار وفق أحكام النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يتم تكليف نائب رئيس الاتحاد أو الأمين العام بتسيير أعمال الاتحاد مؤقتًا، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية.



وأضاف أن الجمعية العمومية تُوجَّه إليها الدعوة لعقد اجتماع، يتم خلاله النظر في الاستقالة، إلى جانب تحديد موعد الانتخابات القادمة وفتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضويته، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وفق اللوائح المعتمدة.



وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أعلن عدم استمراره في رئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية، عقب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العالم 2026، مؤكدًا تحمله كامل المسؤولية عن النتيجة التي لم ترتقِ إلى تطلعات الجماهير السعودية.



وقال المسحل في بيان له: «بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعًا، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل».



وأضاف: «وانطلاقًا من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، وسندعو -وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية- إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد».



واختتم المسحل بيانه بالتأكيد على استمراره في خدمة الوطن، بقوله: «أغادر المنصب، لكنني سأبقى -بإذن الله- جنديًا مخلصًا في خدمة وطني وقيادته الرشيدة، وسأظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية ونجاحها».



وتأتي هذه الخطوة إيذانًا ببدء مرحلة انتقالية داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمهيدًا لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود المرحلة القادمة، وفق الإجراءات والضوابط النظامية المعتمدة.



