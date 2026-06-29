لم يكن تأهل المنتخب الكندي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 مجرد انتصار بهدف قاتل على جنوب أفريقيا، إذ حمل في طياته إنجازاً تاريخياً جديداً للكرة الكندية.



فبعد الفوز بهدف دون رد، حققت كندا أول انتصار رسمي في تاريخها أمام منتخب أفريقي، لتكسر عقدة لازمتها في مواجهاتها السابقة أمام منتخبات القارة السمراء.



وكان المنتخب الكندي قد خسر مباراتيه الرسميتين السابقتين أمام منتخبات أفريقيا، الأولى أمام الكاميرون في كأس القارات 2001، والثانية أمام المغرب في كأس العالم 2022، قبل أن ينجح أخيراً في تدوين أول انتصار تاريخي على حساب جنوب أفريقيا.



وسيكون المنتخب الكندي على موعد مع اختبار قوي في دور الـ16، إذ ينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين هولندا والمغرب، في لقاء سيحدد هوية منافسه القادم في رحلة البحث عن مواصلة الإنجاز التاريخي في مونديال 2026.