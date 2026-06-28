تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره النمساوي بنتيجة (3 - 3)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة، ليحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.



وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للمنتخب النمساوي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 28 عبر ماركو أرناوتوفيتش، قبل أن يدرك رفيق بلغالي التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).



وفي الشوط الثاني، استعادت النمسا تقدمها بهدف أحرزه مارسيل سابيتزر في الدقيقة 54، غير أن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل الثاني في الدقيقة 60.



واستمرت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة، إذ نجح المنتخب الجزائري في التقدم بالهدف الثالث، قبل أن يدرك المنتخب النمساوي التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة (3 - 3)، وهي النتيجة التي ضمنت تأهل المنتخبين إلى دور الـ32.



وأنهى المنتخب النمساوي دور المجموعات في المركز الثاني، بينما حل المنتخب الجزائري ثالثاً برصيد أربع نقاط، ليضمن التأهل رسميا إلى دور الـ32 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، في النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخباً.



وضرب المنتخب الجزائري موعداً مع نظيره السويسري في الدور المقبل يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي المنتخب النمساوي نظيره الإسباني في الدور ذاته.