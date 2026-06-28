حقّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً تاريخياً جديداً بعد مشاركته أساسياً في تشكيلة منتخب بلاده أمام كولومبيا، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

رونالدو يُعادل إنجاز ماتيوس

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فقد عادل كريستيانو رونالدو رقم أسطورة منتخب ألمانيا لوثار ماتيوس ثاني أكثر اللاعبين مشاركةً في تاريخ كأس العالم (25 مباراة لكل منهما)، فيما يتصدر قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي قائمة الأكثر مشاركة برصيد 28 مباراة.

«الدون» يُحوّل النقد إلى إشادة

وكان رونالدو قد تعرّض لانتقادات حادة بسبب ظهوره بمستوى متواضع في تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية من المونديال، لكنه رد على منتقديه بتسجيل هدفين في فوز «برازيل أوروبا» على أوزبكستان بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية.

حلم اللقب المونديالي

ويطارد رونالدو حلم التتويج بكأس العالم مع منتخب البرتغال، في نسخة يُرجح أن تكون الأخيرة في مسيرته الدولية، نظراً لتقدمه في العمر.