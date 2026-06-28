حسم منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 في المركز الثاني بعد فوزه على غانا بهدفين مقابل هدف، في ختام منافسات المجموعة، ليصل إلى ست نقاط خلف إنجلترا المتصدرة.



افتتح الكروات التسجيل عبر تسديدة بعيدة المدى في الشوط الأول، قبل أن تدرك غانا التعادل من ركلة حرة، لتبقى المواجهة مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة، حين نجح نيكولا فلاسيتش في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 83 مستغلاً كرة ثابتة نفذها لوكا مودريتش.



ورغم الخسارة، ضمنت غانا التأهل إلى الدور القادم ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعدما أنهت المجموعة في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما ودعت بنما البطولة دون أي نقاط، في مجموعة حُسمت تفاصيلها حتى اللحظات الأخيرة.