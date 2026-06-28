يمر منتخب البرتغال خلال بطولة كأس العالم بحالة من التذبذب في المستوى، ما فتح نقاشاً واسعاً في الأوساط الرياضية حول تأثير الاعتماد المستمر على القائد كريستيانو رونالدو (41 عاماً) داخل منظومة المدرب روبرتو مارتينيز. ويتمحور الجدل حول ما إذا كان وجوده يمنح الفريق خبرة وحضوراً حاسماً في المباريات الكبرى، أم أنه يحدّ من المرونة التكتيكية ويؤثر على ديناميكية الخط الهجومي.



وسجل المنتخب البرتغالي نتائج متفاوتة في دور المجموعات، بعد تعادله مع الكونغو الديمقراطية (1-1) ومع كولومبيا (0-0)، وتأهله ثانياً في المجموعة بـ5 نقاط، خلف المنتخب الكولمبي المتصدر بـ7 نقاط، وهو ما زاد من حجم التساؤلات حول مستوى الأداء الجماعي وقدرة الفريق على فرض نسق ثابت طوال المباراة.



ورغم تأهل البرتغال إلى دور الـ32، لا تزال التحديات قائمة في ظل تصاعد الضغط الإعلامي والجماهيري. ويستعد المنتخب لمواجهة قوية أمام كرواتيا في الأدوار الإقصائية يوم الخميس 2 يوليو، في مباراة يُتوقع أن تكون اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية الفريق في مرحلة الحسم.