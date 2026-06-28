كشف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا عن تفاصيل حالة الثلاثي محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم، بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة إيران، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

إصابة صلاح.. «شد عضلي»

وقال أبو العلا، إن الأشعة التي خضع لها قائد المنتخب المصري محمد صلاح أثبتت معاناته من شد في العضلة الخلفية، بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ما استدعى استبداله، وقد بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي.

فتوح يقترب من الغياب

وأضاف أبو العلا أن أحمد فتوح يعاني تمزقاً في العضلة الخلفية، ما يجعل لحاقه بمباراة أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026 أمراً صعباً، بينما تعرض محمد عبدالمنعم لكدمة قوية في الكاحل، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة.

تأهل تاريخي

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعد تحقيقه فوزاً وتعادلين، بينما أنهت إيران دور المجموعات بثلاثة تعادلات متتالية، لتنتظر حسم مصيرها ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وفقاً لنتائج كرواتيا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة مصر وأستراليا

يلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.