أكد المدرب الوطني بندر الجعيثن أن خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العالم 2026 يُعد مؤلماً للجميع، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية والاهتمام المتواصل بتطوير كرة القدم، مشيراً إلى أن الأخضر لم يدخل البطولة بالجاهزية المثالية التي تمكنه من المنافسة بأفضل صورة.



نجاح المنتخب يعتمد على 3 عناصر

وأوضح الجعيثن في حديثه لـ«عكاظ» أن تغيير الجهاز الفني والإداري بالكامل قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس العالم كان له تأثير واضح على مستوى الاستقرار الفني، مبيناً أن نجاح أي منتخب يعتمد على تكامل 3 عناصر رئيسية هي الإدارة والجهاز الفني واللاعبون، وعندما لا تكون هذه العناصر في أعلى درجات الجاهزية فإن ذلك ينعكس على النتائج داخل الملعب.



منتخبنا الوطني يحتاج لمراجعة شاملة

وأضاف أن المنتخب بحاجة إلى مراجعة شاملة في ما يتعلق باختيار العناصر، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من اللاعبين الحاليين شاركوا في نسخ سابقة دون وجود تجديد كافٍ من منتخبات الفئات السنية، على عكس ما حدث مع منتخبات مثل المغرب التي استفادت من مشروع متكامل بدأ من المراحل السنية وصولاً إلى المنتخب الأول.

قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري في مواجهة الرأس الأخضر الأخيرة في كأس العالم 2026.



الأخضر لم يظهر بالمستوى المطلوب

وأشار الجعيثن إلى أن قوة المجموعة التي ضمت إسبانيا والأوروغواي لا تُعد المبرر الوحيد للخروج، موضحاً أن المنتخب السعودي لم يظهر بالمستوى المطلوب في بعض المباريات، خصوصاً أمام إسبانيا، كما تراجع أداؤه في الشوط الثاني من مواجهة الأوروغواي، بينما قدم مستوى أفضل نسبياً في المباراة الأخيرة.



منح العناصر الشابة فرصة

وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب دراسة فنية دقيقة استعداداً للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها كأس آسيا وكأس الخليج، مع ضرورة منح الفرصة لعناصر شابة قادرة على خدمة المنتخب لسنوات طويلة، وإعادة تقييم بعض الأسماء التي وصلت إلى مرحلة التشبع أو تراجع مستواها الفني.



تأثير زيادة اللاعبين الأجانب

كما أكد أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، رغم مساهمتها في رفع مستوى المنافسة، أثرت على فرص مشاركة اللاعب السعودي بشكل منتظم، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على جاهزية المنتخب الأول.



الاستفادة من المدربين الوطنيين

وختم الجعيثن حديثه بالتأكيد على أهمية عقد جلسات موسعة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستفادة من خبرات المدربين الوطنيين، ووضع رؤية طويلة المدى لبناء منتخبات أكثر قدرة على المنافسة، مشيراً إلى أن الاعتماد على المواهب الشابة هو الطريق الأمثل لاستعادة قوة المنتخب السعودي في السنوات القادمة.