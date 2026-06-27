خرج المنتخب السعودي من سباق التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر في ختام مباريات المجموعة الثامنة على ملعب هيوستن، في مواجهة كان الأخضر يحتاج فيها إلى الفوز أولًا، ثم انتظار نتيجة المباراة المتزامنة بين أوروغواي وإسبانيا.



ودخل المنتخب السعودي الجولة الأخيرة وفي رصيده نقطة واحدة، مقابل 4 نقاط لإسبانيا، ونقطتين لكل من أوروغواي والرأس الأخضر. وكانت معادلة التأهل السعودية تتطلب الوصول إلى النقطة الرابعة عبر الفوز على الرأس الأخضر، مع عدم فوز أوروغواي على إسبانيا.



على مستوى النتيجة، انتهت مباراة السعودية والرأس الأخضر دون أهداف، وهي نتيجة أبقت المنتخب السعودي عند نقطتين فقط. وفي المباراة الأخرى، فازت إسبانيا على أوروغواي 1-0، وهي نتيجة كانت تخدم الحساب السعودي لو تحقق الفوز في هيوستن.



رقميًا، عكست مجريات المباراة محدودية الفاعلية الهجومية السعودية. وبحسب تحديث الغارديان أثناء الشوط الثاني، بلغ مؤشر الأهداف المتوقعة عند الدقيقة 78 لصالح الرأس الأخضر 1.13 مقابل 0.24 للسعودية، في وقت كان المنتخب السعودي مطالبًا بهدف يفتح طريقه إلى النقطة الرابعة.



وتُظهر أحداث المباراة أن أخطر فرص الرأس الأخضر جاءت في الدقيقة 74، حين تصدى محمد العويس لانفراد لاروس دوارتي، قبل أن تتواصل محاولات الرأس الأخضر في الدقائق الأخيرة. في المقابل، ظهرت فرصة سعودية متأخرة عند الدقيقة 90+2، تصدى لها الحارس فوزينيا، ليبقى التعادل السلبي قائمًا حتى صافرة النهاية.



وشهدت المباراة إصابة حسان تمبكتي، وخروجه في الدقيقة 33، ودخول علي لاجامي بدلًا منه. كما تلقى سعود عبدالحميد بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الرابعة، فيما تلقى ناصر الدوسري بطاقة صفراء في الدقيقة 67، وفراس البريكان بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع.



وبنهاية المباراتين، رفعت إسبانيا رصيدها إلى 7 نقاط، ووصل الرأس الأخضر إلى 3 نقاط، بينما بقيت السعودية عند نقطتين. هكذا حسمت الأرقام المشهد: نتيجة إسبانيا خدمت المسار السعودي، لكن تعادل هيوستن أبقى الأخضر خارج الدور التالي.