أكد الأخصائي في العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، ثامر الشهراني، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «x»،أن الإصابة التي تعرض لها مدافع المنتخب السعودي حسان تمبكتي تبدو – بحسب اللقطات التلفزيونية المتاحة – التواءً في مفصل الكاحل، وذلك بعد خروجه من أرضية الملعب مباشرة على سيارة الإسعاف مع عدم قدرته على تحميل الوزن على القدم المصابة.



وأوضح الشهراني أن هذا النوع من الإصابات قد يتسبب في تمزق بأربطة مفصل الكاحل، مشيرًا إلى أن تقييمه يبقى أوليًا نظرًا لعدم وضوح لقطات الإصابة وعدم توفر الإعادات الكافية، مؤكدًا أن التشخيص النهائي يعتمد على الفحوصات الطبية والأشعة التي سيخضع لها اللاعب.