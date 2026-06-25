واصلت المنتخبات الكبرى تألقها الهجومي في كأس العالم 2026، مع اشتداد المنافسة على لقب أقوى خط هجوم في البطولة بعد ختام عدد من مباريات دور المجموعات.



ويتصدر المنتخب الألماني قائمة أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف حتى الآن برصيد 9 أهداف، مستفيداً من نتائجه القوية وأدائه الهجومي اللافت، فيما جاءت كندا في المركز الثاني بـ8 أهداف، مؤكدة حضورها المميز في النسخة الحالية من المونديال.



وتقاسمت البرازيل وهولندا والنرويج وسويسرا المركز الثالث برصيد 7 أهداف لكل منتخب، بعدما واصلت هذه المنتخبات تقديم عروض هجومية فعالة خلال الجولات الأولى.



كما دخل المنتخبان المغربي والبرتغالي قائمة الأكثر تهديفاً برصيد 6 أهداف لكل منهما، إلى جانب فرنسا التي حافظت على موقعها بين أقوى الخطوط الأمامية في البطولة.



ويعكس هذا التنافس الهجومي ارتفاع المعدل التهديفي في كأس العالم 2026، مع استمرار عدد من المنتخبات في مطاردة الصدارة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، ما ينذر بمزيد من الإثارة والندية في المباريات القادمة.