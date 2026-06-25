حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، في مواجهة شهدت تقلبات كبيرة قبل أن تحسمها فعالية البدلاء وحسم العناصر المغربية في اللحظات الحاسمة.



دخل المنتخب المغربي اللقاء بنزعة هجومية واضحة، غير أنه تلقى هدفاً مباغتاً في الدقيقة العاشرة عبر ليني جوزيف. واستعاد «أسود الأطلس» توازنهم تدريجياً بفضل الضغط المتواصل والتحركات الهجومية المتنوعة، ليعدل أشرف حكيمي النتيجة قبل أن يعيد ويلسون إيزيدور التقدم لهايتي، ثم أدرك إسماعيل الصيباري التعادل قبل نهاية الشوط الأول.



وخلال الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي فرض إيقاعه، وسط تراجع دفاعي للخصم، إلى أن نجح سفيان رحيمي بعد دخوله بديلاً في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 78، قبل أن يختتم ياسين جسيم المواجهة بالهدف الرابع في الدقيقة 89، مؤكداً تأهل المغرب إلى الدور القادم.



ويعكس هذا الانتصار قدرة المنتخب المغربي على التعامل مع صعوبات المباريات المهمة، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف البرازيل بفارق الأهداف بعد أن تساويا برصيد7 نقاط،، ليضرب منتخب المغرب موعداً مع متصدر المجموعة السادسة في الدور القادم يوم 29 يونيو بالمكسيك.