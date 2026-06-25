لم يكن غريباً على من جسّد شخصية الملك الإسبرطي الشجاع (ليونايدس) في ملحمة السينما العالمية (300)، أن يسرق الأضواء ويشعل الحماس في مدرجات ملعب (هارد روك) بميامي.

لكن النجم الأسكتلندي-الأمريكي جيرارد باتلر لم يكن هذه المرة يؤدي دوراً هوليودياً مكتوباً، بل كان يعيش حقيقته، مجسداً بوفائه الخالص قصة انتمائه لبلدته الأم (بايسلي)، وهو يؤازر منتخب بلاده أسكتلندا في مواجهته النارية ضد البرازيل، لحساب دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

أيقونة حركت سواكن الجماهير

في المنصة الرئيسية، لم يرتضِ باتلر أن يكون مجرد مشاهد عابر يراقب المستطيل الأخضر ببرود النجوم؛ بل تحول إلى أيقونة حركت سواكن الجماهير الأسكتلندية الوفية المعروفة بـ(جيش الترتان)؛ هذه الجماهير التي تعيش حلم عودتها التاريخية للمونديال بعد غيابٍ أليمٍ طال 28 عاماً، وجدت في ابن بلدها الممتزج بعشاق السامبا المبهجين، والمتدثر بوشاح بلاده، صوتاً هادراً يعبّر عن كبريائها الكروي فوق الأراضي الأمريكية.

من هوليود إلى الميدان: روح «بايسلي» النابضة

باتلر، الذي يحمل في جيناته صخب هوليود وعراقة الجذور الأسكتلندية، واكب الحدث بتصريحات حماسية نابعة من القلب، وبمشاعر تعكس فخره الشديد بالجيل الحالي للمنتخب الأسكتلندي، وجّه النجم الهوليودي رسالة مباشرة للاعبين قائلاً: «العبوا كالأُسود التي تمثلونها، وقاتلوا بقلوبكم». وبتحدٍ سينمائي لم يخلُ من الطموح، رفع باتلر سقف التوقعات عالياً؛ فرغم القيمة الفنية المرعبة للمنافس البرازيلي، تمنى وصول بلاده إلى النهائي الحلم ومواجهة الغريم التاريخي إنجلترا.

في حضرة الأساطير

لم يكن صخب هذا اليوم مقتصراً على حضور باتلر وحده؛ إذ تحولت مدرجات ميامي إلى كرنفال بصري هوليودي وكروي جمع كوكبة من المشاهير والأساطير، تقدمهم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والظاهرة البرازيلي رونالدو. ووسط هذا الحشد الأسطوري، ظل باتلر العلامة الفارقة بحركاته العفوية وحماسه المتقد، ليثبت للعالم أن سحر كرة القدم قادر على إذابة الفوارق بين بريق السينما وعراقة التقاليد، وأن المحارب الأسكتلندي لا يترك ميدانه أبداً.. حتى إن كان هذا الميدان مدرجاً في ملعب أمريكي.