واصل المنتخب البرازيلي تأكيد حضوره القوي في منافسات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات.



وفرض منتخب البرازيل أفضليته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر فينيسيوس جونيور عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليعزز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول عند الدقيقة 45+3، ليمنح «السيليساو» أفضلية مريحة قبل الاستراحة.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن ماتيوس كونيا من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 60، ليحسم اللقاء لمصلحة البرازيل ويؤكد تفوقها الفني والبدني على مدار المباراة.



ودخل المنتخب البرازيلي المواجهة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي، الذي خاض في التوقيت نفسه مباراته أمام هايتي ضمن الجولة ذاتها. وكان منتخب البرازيل قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام المغرب بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق انتصاراً عريضاً على هايتي بثلاثة أهداف نظيفة، ليواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على أسكتلندا ويتأهل متصدراً المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متفوقاً على منتخب المغرب صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.