سحب نجما المنتخب البرازيلي السابقان الهدافان رونالدو نازاريو وروماريو الأضواء بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما أعادا إحياء ذكريات ثنائية «RO&RO» الشهيرة خلال ظهورهما في الولايات المتحدة على هامش منافسات كأس العالم 2026.



وظهر النجمان السابقان في كواليس إحدى الفعاليات المرتبطة بالبطولة في أجواء ودية وعفوية، وتبادلا الضحكات أثناء انتظارهما بدء جلسة تصوير على قناة «روماريو تي في».



وبدا رونالدو الملقب بـ«الظاهرة»، وهو يقود وصلة رقص قصيرة محاولاً تعليم زميله السابق بعض الحركات الإيقاعية، فيما حاول روماريو مجاراة الخطوات وسط أجواء من المرح والضحك، في مشهد أعاد إلى الأذهان العلاقة التي جمعت اثنين من أبرز نجوم الكرة البرازيلية في حقب مختلفة.



ويعد رونالدو وروماريو من أبرز الأسماء البرازيلية الحاضرة في النسخة الحالية من كأس العالم، ويشاركان في عدد من الفعاليات الإعلامية والأنشطة المصاحبة للبطولة، إلى جانب مجموعة من نجوم «السيليساو» السابقين.



ورغم ابتعادهما عن الملاعب منذ سنوات، فإن ظهور الثنائي معاً لا يزال يحظى باهتمام واسع من عشاق كرة القدم، لما يمثله كل منهما من مكانة خاصة في تاريخ المنتخب البرازيلي، وجاءت اللقطة العفوية لتمنح الجماهير جانباً مختلفاً من أجواء المونديال، بعيداً عن المنافسة والضغوط.