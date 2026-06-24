زاحم قائد منتخب مصر محمد صلاح قائمة الهدافين العرب في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث بات يملك ثلاثة أهداف حاله حال زملائه النجوم العرب الذين يملكون نفس الرقم، ورفع قائد الفراعنة رصيده إلى 3 أهداف في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين العرب تسجيلًا في كأس العالم، والذي يتقاسمه عدد من النجوم العرب عبر النسخ السابقة.



وأصبح صلاح يتساوى مع السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري، والمغربي يوسف النصيري، والتونسي وهبي الخزري، فجميعهم يملكون 3 أهداف في البطولة العالمية.



وكان نجم ليفربول السابق سجَّل هدفين مع منتخب مصر في نسخة 2018 بروسيا أمام المنتخبين الروسي والسعودي، قبل أن يضيف هدفه الثالث في مونديال 2026 خلال مواجهة نيوزيلندا، التي نال خلالها جائزة أفضل لاعب في اللقاء.



ترتيب الهدافين العرب في تاريخ المونديال



1ـ سامي الجابر «3»



2ـ سالم الدوسري «3»



3ـ محمد صلاح «3»



4- وهبي الخزري «3»



5ـ يوسف النصيري «3»