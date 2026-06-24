أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي نشر التعديلات الجديدة على نظامه الأساسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خلال اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد في السادس من مايو 2026م، بناءً على مقترح مقدم من مجلس إدارة المركز.



وشملت التعديلات تحديث الفقرة الأولى من المادة الثامنة المتعلقة باختصاصات المركز، حيث جرى تعديل البند (أ)، إلى جانب إضافة بند جديد (ب) يمنح المركز اختصاص النظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية والاستثمار الرياضي وحقوق البث التلفزيوني والإذاعي وتنظيم الفعاليات الرياضية وغيرها، شريطة أن يكون أحد أطراف النزاع من أعضاء المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد أو أي اتفاق لاحق مكتوب نصاً صريحاً يقضي باللجوء إلى التحكيم عبر المركز.



كما تضمنت التعديلات المادة التاسعة عشرة الخاصة بغرفة التحكيم العادي، بإضافة شرط يقضي بضرورة وجود اتفاق مكتوب بين أطراف النزاع يتضمن اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز، سواء كان ذلك ضمن العقد الأصلي أو بموجب اتفاق لاحق.



وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم، أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود المركز المستمرة لتطوير الإطار النظامي والإجرائي المنظم للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات المرتبطة بالقطاع الرياضي، بما ينسجم مع النمو المتسارع الذي يشهده مجال الرعاية والاستثمار الرياضي في المملكة.



وأوضح أن التعديلات تسهم في تعزيز وضوح اختصاص المركز في المنازعات المالية ذات الصلة بالرياضة، من خلال التأكيد على أهمية وجود اتفاق تحكيم مكتوب، الأمر الذي يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز ويعزز قابلية تنفيذ أحكامه، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي.



وأشار المركز إلى أن نشر هذه التعديلات يأتي استناداً إلى المادة السابعة والأربعين من نظامه الأساسي، التي تنص على نشر أي تعديل على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالموافقة عليه، على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.