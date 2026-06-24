فرضت أربعة منتخبات نفسها لتكون أقوى خطوط الدفاع في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، بعدما نجحت في الحفاظ على شباكها خالية من الأهداف خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.



ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتين والمكسيك وإسبانيا وغانا التي شكّلت رباعياً دفاعياً لافتاً في النسخة الحالية من المونديال.



وأظهرت هذه المنتخبات توازناً كبيراً بين الانضباط الدفاعي والقدرة على حصد النقاط، ما منحها أفضلية واضحة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خصوصاً مع ارتفاع المعدل التهديفي في البطولة الحالية.



ومع تبقي جولة أخيرة في دور المجموعات، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه المنتخبات ستواصل الحفاظ على نظافة شباكها، أم أن الهجمات المتزايدة في المباريات الحاسمة ستنجح في كسر هذا الصمود الدفاعي.