تتجه الأنظار مساء اليوم عند الساعة 10:00 إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب قطر بنظيره منتخب البوسنة والهرسك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم، في مباراة تحمل طابع «الفرصة الأخيرة» لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى دور الـ32 عبر بوابة أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.



يدخل المنتخبان اللقاء بوضعية متقاربة على مستوى النقاط، لكن مع أفضلية نسبية لمنتخب البوسنة في فارق الأهداف، ما يجعل حسابات التأهل أكثر تعقيداً بالنسبة للمنتخب القطري، الذي يواجه ضغطاً مضاعفاً لتحقيق الفوز لضمان استمرار حظوظه دون الدخول في حسابات معقدة.



وتزداد معاناة المنتخب القطري قبل هذه المواجهة، بعد تأكد غياب لاعبيه عاصم ماديبو وهمام الأمين بداعي الإيقاف، إثر حصولهما على بطاقات حمراء في مواجهة كندا، وهو ما يشكل ضربة مؤثرة على مستوى التوازن الدفاعي و الوسط والخيارات الفنية للمدرب في مباراة لا تقبل الخطأ.



في المقابل، يفتقد منتخب البوسنة خدمات لاعبه طارق موهاريموفيتش بعد طرده في اللقاء الماضي أمام سويسرا، ما يفرض بدوره تحديات على الخط الخلفي، وإن كان الفريق يدخل اللقاء بأفضلية حسابية نسبية في سباق أفضل الثوالث.



وتشير المعطيات إلى أن التعادل قد يخدم مصلحة منتخب البوسنة بشكل أكبر من قطر، بالنظر إلى تفوقه في فارق الأهداف، ما قد يمنحه أفضلية حاسمة في حال تساوي النقاط بين عدة منتخبات في نهاية دور المجموعات، بينما يبقى المنتخب القطري أمام خيار وحيد تقريباً وهو الانتصار إذا أراد تجنب الدخول في حسابات معقدة قد لا تصب في صالحه.



ومن المتوقع أن تشهد المواجهة بداية حذرة نسبياً قبل أن ترتفع وتيرة اللعب تدريجياً، في ظل إدراك الطرفين أن أي نتيجة غير الفوز قد تكون كافية للبوسنة في بعض السيناريوهات، لكنها في المقابل قد تُنهي آمال قطر بشكل شبه رسمي في حال عدم تحقيق الانتصار.



مباراة الليلة ليست مجرد مواجهة ختامية، بل صراع حسابات دقيقة قد يمتد تأثيره حتى صافرة النهاية، في ليلة قد تكتب استمرار أحد المنتخبين في البطولة أو خروج الآخر من الباب الكبير.