يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لخوض مواجهته الحاسمة أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، حيث خاض مساء الثلاثاء حصة تدريبية جديدة في مدينة أوستن الأمريكية، ضمن برنامج الإعداد للمباراة المرتقبة التي ستقام فجر السبت بتوقيت المملكة.



وشهدت التدريبات التي احتضنها ملعب Q2 تركيز الجهاز الفني بقيادة جورجيوس دونيس على الجوانب البدنية والفنية، إذ تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وفقًا لجهودهم في المباراة الماضية أمام إسبانيا. واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي ببرنامج استشفائي واسترجاعي، فيما خاض بقية العناصر تدريبات متنوعة شملت تمارين الاستحواذ والتحركات التكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة فنية على نصف مساحة الملعب.



وفيما يخص الحالة الطبية للفريق، غاب المدافع حسان التمبكتي عن المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث خضع لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بعد تعرضه لآلام في القدم عقب مواجهة إسبانيا الأخيرة.



ومن المقرر أن يواصل الأخضر تدريباته يوم الأربعاء في أوستن من خلال حصة مغلقة، قبل أن تغادر البعثة في المساء إلى مدينة هيوستن، التي ستستضيف المواجهة الثالثة للمنتخب السعودي في مشواره بالمونديال، وسط تطلعات بمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.