كشف تقرير صحفي عن مفاجأة مدوية بشأن استبدال قائد منتخب السنغال خاليدو كوليبالي في المباراة التي أُقيمت ضد النرويج، اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ضغوط من ماني وغانا غي

ووفقاً لموقع «senenews» السنغالي، فقد لعب ثنائي منتخب السنغال ساديو ماني وغانا غي دوراً محورياً في استبدال كوليبالي أمام النرويج، ما كشف عن وجود توترات داخل صفوف «أسود التيرانغا».

وأضاف الموقع أن مدرب السنغال بابي ثياو لم يكن ينوي استبدال كوليبالي رغم ظهوره بمستوى متواضع أمام النرويج، لكنه اضطر إلى إخراجه من الملعب في الدقيقة 72 تحت ضغط كبير من ساديو ماني وغانا غي.

موقف معقد للسنغال

وخسر منتخب السنغال أمام النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتتعقد آماله في التأهل إلى دور الـ32 بعد فشله في حصد أي نقطة في أول مباراتين.

ثلاثي «روشن» ضمن قائمة السنغال

ويشارك 3 نجوم من دوري روشن السعودي مع منتخب السنغال في المونديال، وهم حارس الأهلي إدوارد ميندي، ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي، ونجم النصر ساديو ماني.