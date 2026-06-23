أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، رغم عدم حضوره أي مباراة من مباريات البطولة حتى الآن.



وأكد إنفانتينو أن نهائي كأس العالم يحظى باهتمام عالمي كبير، ومن المنتظر أن يشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين السياسي والرياضي، إلى جانب جماهير غفيرة من مختلف دول العالم.



ويأتي الإعلان ليضيف المزيد من الزخم للحدث الختامي للبطولة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.



وأكد إنفانتينو، أن بطولة كأس العالم 2026 الحالية هي لأنجح في التاريخ حتى الآن، مشيراً إلى أن الملاعب ممتلئة بنسبة 99.6%، ومدافعاً عن التنظيم رغم الانتقادات الموجهة لأسعار التذاكر.



وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة إيفي: «حتى الآن المونديال نجح نجاحاً كاملاً وهو الأنجح بالفعل، كل الطرق والملاعب ممتلئة بالجماهير، وكل مدرجات المباريات ممتلئة بنسبة 99.6%، والناس سعداء، والمباريات مثيرة والأهداف كثيرة، وحراس المرمى يلعبون بشكل استثنائي، والأسماء الكبيرة موجودة هنا في هذه النسخة الاستثنائية».



وختم إنفانتينو حديثه: «نحن سعداء جداً، لعبنا 44 مباراة فقط، وتبقت 60 مباراة أخرى. وهذه المباريات الـ60 هي مثل النهائيات، حيث كل شيء على المحك في 90 دقيقة».