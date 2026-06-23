صعّد نادي أتلتيكو مدريد موقفه في ملف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعدما قرر رسمياً تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد برشلونة.



وأكد رئيس أتلتيكو مدريد جيل مارين، أن برشلونة يحاول إقناع الجميع بقدرته على إتمام الصفقة رغم عدم امتلاكه الإمكانات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن النادي الكتالوني «يضلل اللاعب ووسائل الإعلام وجماهيره».



وأضاف مارين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها برشلونة بهذه الطريقة، مستشهداً بما حدث سابقاً في ملف اللاعب نيكو ويليامز مع أتلتيك بيلباو.



وشدد رئيس أتلتيكو مدريد على تمسك ناديه بجوليان ألفاريز، مؤكداً أن الإدارة كانت واضحة منذ البداية في رفض بيع حقوق اللاعب، مضيفاً: «جوليان لاعب كبير ونحن فخورون جداً بوجوده معنا، ولا نرغب في التفريط به».