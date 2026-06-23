نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تأثر منطقة الرياض غداً، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية يصل مداها (3 - 5) كم.
وتؤثر الحالة التي تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، على العاصمة الرياض ومحافظات (الدرعية، وثادق، وضرما، ورماح، ومرات، وثادق، وحريملاء، والحريق، والخرج، والدلم والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والخرج، والسليل، والداودمي، والرين، والقويعية، وعفيف، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء).
The National Center of Meteorology has warned that the Riyadh region will be affected tomorrow by raised dust accompanied by active winds and a decrease in horizontal visibility reaching (3 - 5) km.
The condition, which will start from 9:00 AM to 6:00 PM, will affect the capital Riyadh and the governorates of (Diriyah, Thadiq, Dhurma, Rumah, Marat, Thadiq, Huraymila, Al-Hariq, Al-Kharj, Al-Dilam, Al-Muzahimiyah, Hota Bani Tamim, Al-Aflaj, Al-Kharj, Al-Sulayyil, Al-Dawadmi, Al-Rain, Al-Qassim, Uqayr, Wadi Al-Dawasir, Al-Zulfi, Al-Ghat, Al-Majma'ah, and Shuqra).