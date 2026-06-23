أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 10.576 مليار ريال، وفق بيان صدر عن المركز.

وقُسمت الإصدارات الجديدة إلى 6 شرائح، هي:

- الشريحة الأولى: بحجم 4.697 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2029

- الشريحة الثانية: بحجم 2.121 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2031

- الشريحة الثالثة: بحجم 1.022 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2033

- الشريحة الرابعة: بحجم 1.645 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2036

- الشريحة الخامسة: بحجم 321 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2039

- الشريحة السادسة: بحجم 770 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2041