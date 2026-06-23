أطلقت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين حملة جماهيرية واسعة لدعم المنتخب السعودي قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.



ودشنت الرابطة عبر الحساب الرسمي لدوري يلو على منصة «X» وسم #لاتحسبها_احسمها، في رسالة تحفيزية للأخضر قبل المباراة الحاسمة التي يتطلع من خلالها إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من المونديال.



وتأتي المبادرة ضمن جهود الرابطة في دعم المنتخب الوطني وتعزيز الحضور الجماهيري خلفه خلال مشاركته العالمية، امتداداً للحراك الرياضي الوطني الواسع الذي تشهده المملكة لمساندة الأخضر في مشواره بكأس العالم.



وأكدت الرابطة أن دعم المنتخب يمثل مسؤولية وطنية تتجاوز الانتماءات الرياضية، داعية جماهير الأندية السعودية إلى الالتفاف خلف «الأخضر» ومواصلة الوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة المهمة من البطولة.



ويخوض المنتخب السعودي مواجهة الرأس الأخضر بشعار الفوز فقط، سعياً لحسم التأهل ومواصلة مشواره في أكبر محفل كروي عالمي، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة كتابة فصل جديد من الإنجازات السعودية في كأس العالم.