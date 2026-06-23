«لعبنا الورق»، هذا ما فعله نجوم المنتخب الفرنسي داخل غرفة الملابس عقب نهاية الشوط الأول من مجريات المباراة التي جمعتهم مع نظيرهم العراقي والتي انتهت نتيجتها بثلاثية دون مقابل للديوك.



وكان قد لجأ لاعبو المنتخب الفرنسي إلى لعب الورق داخل غرفة الملابس لتمضية الوقت خلال التوقف الطويل الذي فرضته العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، بعدما تأخر انطلاق الشوط الثاني من مواجهة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 لمدة قاربت الساعتين.



وكانت فرنسا متقدمة بهدف دون مقابل سجله كيليان مبابي، قبل أن تتدخل بروتوكولات الطقس القاسي، التي تفرض إيقاف المباريات عند رصد ضربات برق ضمن نطاق محدد حول الملعب، ما أدى إلى إخلاء المناطق المكشوفة وتأجيل استئناف اللعب حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير.



فيما كشف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، عقب المباراة في تصريحات نشرها موقع «4-4-2»، أن اللاعبين حاولوا كسر حالة الانتظار الطويلة داخل غرفة الملابس، قائلاً مازحاً: «لعبنا الورق»، قبل أن يوضح أن الفريق كان ينتظر تحديثات مستمرة بشأن موعد استئناف اللقاء.