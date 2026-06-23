توفي مشجع أردني وأصيب ثمانية آخرون فجر اليوم (الثلاثاء) جراء تدافع في المدرج الروماني وسط عمّان، حيث حضر آلاف الأشخاص لمتابعة مباراة منتخب بلادهم الأردني في كأس العالم لكرة القدم أمام الجزائر، وفق ما أفاد مصدر أمني أردني.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إنه «تم إسعاف تسعة أشخاص إلى المستشفى إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية»، المجاورة للمدرج الروماني حيث نُصبت شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم.



وأضاف: إن أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة.



وقد تجمهر أكثر من 15 ألف أردني فجر الثلاثاء لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026، من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي ويتسع لنحو ستة آلاف شخص، حيث وُضعت شاشات عملاقة لنقل المباراة التي انتهت بخسارة الأردن أمام الجزائر بنتيجة 2-1.



وقلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتقصيه من دور المجموعات، في سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم.