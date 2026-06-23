تواصل المنافسة اشتعالها في كأس العالم 2026، ليس فقط على صعيد تسجيل الأهداف، بل أيضًا في سباق صناع اللعب الذين تركوا بصمتهم الواضحة خلال الجولتين الأوليين من البطولة.



ويتقاسم الفرنسي مايكل أوليسي والسويدي ألكسندر إيزاك صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف حتى الآن، بعدما قدم كل منهما 3 تمريرات حاسمة ساهمت بشكل مباشر في نتائج منتخبيهما.



ويأتي خلفهما عدد من النجوم برصيد تمريرتين حاسمتين، يتقدمهم قائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى جانب المغربي إبراهيم دياز، والألماني جوشوا كيميش، والهولندي دينزل دومفريس.



وتعكس هذه الأرقام الدور الكبير الذي يلعبه صناع الفرص في النسخة الحالية من المونديال، حيث لم يعد التألق مقتصرًا على الهدافين، بل امتد إلى اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وتهيئة الفرص الحاسمة لزملائهم.



ومع اقتراب الحسم في دور المجموعات، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها، في ظل امتلاك العديد من النجوم فرصة تعزيز أرقامهم واعتلاء صدارة القائمة بشكل منفرد خلال الجولات القادمة.