فرضت التسديدات بعيدة المدى نفسها كأحد أبرز مشاهد كأس العالم 2026، بعدما شهدت البطولة تسجيل 18 هدفًا من خارج منطقة الجزاء خلال أول جولتين فقط، في حصيلة تؤكد الجرأة الهجومية والجودة الفنية التي قدمها نجوم المنتخبات المشاركة.



وشهدت القائمة حضور أسماء بارزة، يتقدمها الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين من خارج المنطقة، إلى جانب السويدي ياسين أياري الذي كرر الإنجاز ذاته، فيما سجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي واحدًا من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.



كما برزت منتخبات السويد والرأس الأخضر واليابان بشكل لافت في هذا الجانب، بعدما نجح أكثر من لاعب من هذه المنتخبات في هز الشباك بتسديدات بعيدة، في دلالة على التنوع الهجومي الذي تشهده النسخة الحالية من المونديال.



وتؤكد هذه الأرقام أن كأس العالم 2026 لا يقتصر على الأهداف التقليدية داخل منطقة الجزاء، بل أصبح مسرحًا للقذائف الصاروخية التي خطفت الأنظار وأشعلت حماس الجماهير حول العالم.