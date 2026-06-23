وجد مدافع المنتخب العراقي زيد تحسين نفسه في قلب عاصفة جماهيرية عقب المباراة الأخيرة لـ«أسود الرافدين» في كأس العالم 2026، بعد الخطأ الذي أسهم في اهتزاز شباك منتخب بلاده أمام منتخب فرنسا، ليتحول خلال ساعات إلى أحد أكثر الأسماء تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ومع تصاعد موجة الانتقادات والهجوم الجماهيري، قرر اللاعب حذف حسابه على منصة «إنستغرام»، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تعرض لها عقب اللقاء.



وأثار اختفاء حساب زيد تحسين تفاعلاً واسعاً بين الجماهير، إذ انقسمت الآراء بين من حمّله مسؤولية اللقطة الحاسمة، ومن دعا إلى دعمه وعدم اختزال أداء فريق كامل في خطأ فردي، خصوصاً في بطولة بحجم كأس العالم.



ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المنتخب العراقي تحديات كبيرة في مشواره بالمونديال، وسط آمال باستعادة توازنه في المباريات القادمة، بعيداً عن الضغوط التي طالت بعض لاعبيه خارج المستطيل الأخضر.