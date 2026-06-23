أثارت الإصابة التي تعرض لها حارس منتخب السنغال إدوارد ميندي خلال مواجهة النرويج في كأس العالم 2026 حالة من القلق، بعدما سقط على ركبته اليسرى إثر لقطة الهدف الثالث للنرويج.



وبدت الإصابة مقلقة من الوهلة الأولى نتيجة طريقة سقوط الحارس وثبات الركبة أثناء الهبوط، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.



ووفقًا للمؤشرات الأولية التي أشار إليها أخصائي العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية ثامر الشهراني، فإن الإصابة قد تتراوح بين كدمة بسيطة في الركبة اليسرى أو إصابة في غضروف الركبة أو إصابة في الرباط الجانبي، مع صعوبة تحديد التشخيص النهائي قبل ظهور نتائج الفحوصات الطبية والأشعة.



وتحظى حالة ميندي بمتابعة خاصة من جانب النادي الأهلي، الذي يراقب تطورات الفحوصات الطبية للاطمئنان على وضع الحارس ومدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.



ومن المنتظر أن يصدر الجهاز الطبي لمنتخب السنغال تقريرًا رسميًا خلال الساعات القادمة للكشف عن التشخيص النهائي ومدة الغياب المحتملة، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير أحد أبرز نجوم «أسود التيرانغا».