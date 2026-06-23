شهدت بطولة كأس العالم لحظة تاريخية جديدة بعدما ارتقى النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال، معادلًا الرقم المسجل باسم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا. ويأتي هذا الإنجاز خلف المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتربع على القمة بـ18 هدفًا، فيما يحتل البرازيلي رونالدو المركز الرابع بـ15 هدفًا، يليه الألماني جيرد مولر بـ14 هدفًا، ثم الفرنسي جوست فونتين بـ13 هدفًا، والبرازيلي بيليه بـ12 هدفًا.



ويُعد وصول مبابي إلى هذا الرقم إنجازًا استثنائيًا بالنظر إلى عمره الذي لا يزال يمنحه فرصة المشاركة في نسخ قادمة من كأس العالم، ما يجعله المرشح الأبرز لتحطيم الرقم القياسي التاريخي. ومنذ ظهوره الأول في مونديال 2018، أثبت المهاجم الفرنسي قدرته على التألق في أكبر المحافل، جامعًا بين السرعة والمهارة والحسم أمام المرمى.



ومع استمرار مشواره الدولي، بات السؤال الأبرز بين عشاق كرة القدم: هل يكون مبابي أول لاعب يتجاوز حاجز الـ18 هدفًا ويعتلي عرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ؟