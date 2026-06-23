دخل إسماعيلا سار سجلات الكرة السنغالية من أوسع أبوابها، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب السنغال في كأس العالم بالمناصفة مع الأسطورة الراحل بابا بوبا ديوب، برصيد 3 أهداف لكل منهما.



وجاء إنجاز سار خلال مواجهة السنغال أمام النرويج في كأس العالم 2026، حيث سجل هدفين وأكد دوره كأحد أبرز نجوم «أسود التيرانغا» في البطولة.



ويُعد بابا بوبا ديوب صاحب أول هدف للسنغال في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، عندما هز شباك فرنسا في مونديال 2002، قبل أن ينجح سار بعد أكثر من عقدين في معادلة رقمه التاريخي.



ورغم صعوبة مشوار السنغال في النسخة الحالية، فإن سار واصل التألق على المستوى الفردي، ليكتب اسمه إلى جانب أحد أبرز رموز الكرة السنغالية في سجل هدافي المونديال.