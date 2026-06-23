يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ بقميص منتخب فرنسا، بعدما وصل إلى مباراته الدولية رقم 100، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيراً على الساحة العالمية.



وخلال 100 مباراة مع «الديوك»، ساهم مبابي في 92 هدفاً، بعدما سجل 59 هدفاً وقدم 33 تمريرة حاسمة، وهي أرقام تعكس استمراريته الاستثنائية مع المنتخب الفرنسي منذ ظهوره الأول.



وفي كأس العالم، واصل مهاجم فرنسا تألقه اللافت بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفاً، معادلاً رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.



ويقترب مبابي أكثر فأكثر من كبار هدافي المونديال عبر التاريخ، مستفيداً من صغر سنه مقارنة بمعظم الأسماء التي تسبقه في القائمة، ما يمنحه فرصة ذهبية لمواصلة تسلق سلم الأرقام القياسية خلال السنوات القادمة.